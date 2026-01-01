Пермская художественная галерея приостановила работу на неопределённое время Приобретённые билеты можно вернуть Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Пермская государственная художественная галерея с 20 мая приостановила работу на неопределённое время. Об этом музей сообщил в своих социальных сетях.

Приостановка работы связана с технологическим нарушением на сетях водоснабжения, о котором уже рассказал «Новый компаньон».

Тем, кто приобрел билеты на экскурсии или другие мероприятия и не смог их посетить, галерея предлагает оформить возврат билетов по инструкции, которая опубликована на сайте галереи. Можно также обратиться в отдел по работе с посетителями по телефону или электронной почте.

Поисками и устранением причин аварии занимаются профильные специалисты. О возобновлении работы галерея сообщит дополнительно.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.