В новом здании Пермской художественной галереи произошла коммунальная авария Экспонаты не пострадали

Юлия Баталина

В новом здании Пермской художественной галереи — коммунальная авария: с потолка фойе потекла вода. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.

По информации «Нового компаньона», пришлось срочно эвакуировать расположенный под протечкой сувенирный магазин.

Получить официальный комментарий у сотрудников музея не удалось: в настоящее время все технические службы ищут источник протечки. Известно только, что он находится между первым и вторым этажом. Экспонатам, расположенным на втором этаже и выше, ничего не угрожает.

