Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Билеты на Дягилевский фестиваль в Перми будут доступны без предпродажи Поделиться Твитнуть

Фото: Дягилевский фестиваль

Пресс-служба Дягилевского фестиваля напоминает, что 21 мая в 14:00 по пермскому времени стартует продажа билетов на фестиваль, который пройдёт 11-20 июня. Впервые за последние годы билеты на «Яндекс Афише» будут доступны сразу все, без предпродажной недели и без подписки на «Яндекс Плюс».

Чтобы подготовиться к старту продаж, рекомендуется заранее изучить программу (можно свериться с фестивальным гидом «Нового компаньона»). Каждое интересующее событие надо открыть на отдельной вкладке «Яндекс Афиши». Заранее зайти в Яндекс-аккаунт, чтобы не тратить на это время в процессе оформления билета.

Билет, добавленный в корзину, по-прежнему остается доступен другим пользователям, поэтому стоит сразу его оплатить. Один и тот же билет могут одновременно пытаться купить несколько человек. Если после нескольких попыток не удаётся завершить оплату, рекомендуется выбрать другой билет в аналогичной ценовой категории.

Необходимо отключить VPN и прокси: они затрудняют работу сервиса.

Билеты на события Дягилевского фестиваля продаются эксклюзивно на "Яндекс Афише". Никакие другие билетные системы не имеют к ним доступа. Ссылки на билеты можно найти на официальном сайте фестиваля и в официальном аккаунте ВКонтакте. Продажа билетов с рук может быть попыткой мошенничества, и купленный с рук билет может оказаться недействительным.

