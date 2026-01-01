Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дягилевский фестиваль-2026: без оперы, но с балетом Краткий гид по событиям главного фестиваля Пермского края

Фото: Rozenn Zhang/Дягилевский фестиваль

Продажа билетов на Дягилевский фестиваль 2026 года начинается 21 мая. Программа уже выложена на сайт, завсегдатаи наверняка её изучили и выбрали события, на которые будут стремиться. И всё же — несколько соображений, которые помогут скорректировать выбор.

В программе нынешнего Дягилевского фестиваля много необычного. Здесь не найти многих полюбившихся форматов: не будет специальной оперной постановки, нет ни одного сольного концерта, нет инструментальных гала, камерных инструментальных концертов тоже почти нет; концерты на рассвете с «пермскими богами», исчезнувшие из программы вместе с переездом Пермской галереи из здания Спасо-Преображенского собора, в новой галерее не возобновятся, хотя, казалось бы, всё для них предусмотрено — вплоть до прозрачного потолка, сквозь который будут красиво пробиваться первые солнечные лучи.

Зато будет большая серия вокальных событий — хоровых и камерных, а также огромная и содержательная танцевальная серия: любители современной хореографии должны будут жить на фестивале.

Главное

Никита Чунтомов

Как всегда, главные события в программе — большие концерты оркестра и хора musicAeterna с участием Теодора Курентзиса. Нынче это три названия и пять вечеров.

На открытии фестиваля (12+) 11 и 12 июня оркестр musicAeterna будет играть классику: Четвёртую симфонию Бетховена и «Юпитер» (симфонию № 41) Моцарта. Буквально накануне фестиваля, 8 и 9 июня, коллектив Теодора Курентзиса выступит с этой программой в Большом зале Московской консерватории, и пермская публика сможет ознакомиться с первыми отзывами. Правда, к этому времени билетов на открытие Дягилевского фестиваля уже наверняка не будет в продаже.

Закрытием Дягилевского фестиваля-2026 станет церемония «Рамо. Звук света-2» (12+) в исполнении musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса 19 и 20 июня. Это, можно сказать, начало новой традиции: год назад на Дягилевском фестивале была аналогичная программа, посвящённая Генделю, — тоже церемония-оммаж, тоже в постановке режиссёра Елизаветы Мороз и в том же исполнении: оркестр, хор и танцевальная труппа musicAeterna, солисты — певицы из Академии им. Антона Рубинштейна.

Воспоминания о прошлогодней генделевской церемонии могут дать ключи к тому, что мы увидим нынче на закрытии фестиваля. Наверняка, многие вспомнят и предыдущий проект Теодора Курентзиса с музыкой Рамо «Звук света», который был представлен в Перми в 2011 году с солисткой Барбарой Ханниган: нынешняя церемония позиционируется как вторая часть антологии музыки Жана-Филиппа Рамо.

Эта программа уже исполнялась в Москве и Санкт-Петербурге в апреле нынешнего года, отзывов в сети — множество, есть и экспертные разборы, и зрительские впечатления. Как всегда, когда речь идёт о творчестве musicAeterna, эти отзывы очень разнообразны, и это особенно интригует.

В программе нынешнего фестиваля есть и третий концерт musicAeterna и Курентзиса: поздно вечером 15 июня они будут играть музыку двух живых классиков: Дьёрдя Куртага, которому в нынешнем году исполнилось 100 лет, и Арво Пярта, которому «всего» 90. Оба автора примечательны не только завидным долголетием, но и тем, что их музыка — это особый, только им присущий язык, на котором говорит красота и духовность. Эта музыка требует особого подхода, при внешней простоте она мало кому даётся. Наверняка Моцарт и Бетховен, и даже Рамо вызовут больший интерес у публики, но возможность послушать Куртага и Пярта в таком исполнении — это большая удача для пермяков.

В концерте «Куртаг. Пярт» (12+) примут участие целых три хора, и это важная деталь: нынешний фестиваль особо сосредоточен на хоровой музыке.

Хор

Андрей Чунтомов

Хоровых событий в программе необычно много. Сюда можно отнести и «Рамо. Звук света-2», и концерт «Куртаг. Пярт», и цикл выступлений ведущих российских вокальных коллективов, среди которых и хор Пермской оперы: он выступит с программой духовной музыки русских композиторов «Душа грустит о небесах» (12+). Ключом к представлению о том, что это за музыка и как она прозвучит, может служить недавнее выступление этого хора в зале пермской деревянной скульптуры в Ночь музеев. Под управлением главного хормейстера пермского театра оперы и балета Валерии Сафоновой хор представит программу, охватывающую русскую музыку от барочного композитора Алексея Львова до Георгия Свиридова, а также традиционные песнопения русского и грузинского обихода на те же молитвенные тексты, что и «Всенощное бдение» Рахманинова, фрагменты из которого тоже присутствуют в программе.

Линию русской духовной музыки продолжает программа «Еже от века таинство» (12+) женского вокального ансамбля «Узорика». Участие Варвары Котовой и её коллектива в Дягилевском фестивале буквально напрашивалось: эти хрустальные звука наверняка по вкусу Теодору Курентзису. В программе — духовная музыка России и Европы XV-XVII веков.

Ещё один блестящий хор с международной славой — Intrada под управлением хорошо знакомой пермякам Екатерины Антоненко. Нынче этот коллектив прославился, кроме прочего, участием в открытии российского павильона Венецианской биеннале современного искусства. В Перми Intrada исполнит хоровой цикл Дэвида Лэнга, ещё одного живого классика, автора очень эмоциональных мелодий в стиле пост-минимализма. Исполнение его сочинения «писания» | the writings (12+) станет российской премьерой.

Если нужно вдохновиться, наберите в поисковике «Sweet Air, Дэвид Лэнг» и наслаждайтесь.

Современную хоровую музыку на Дягилевском фестивале будет исполнять и камерный хор Фестино (Festino): этот независимый петербургский коллектив споёт хоровой концерт Владимира Мартынова «Плач Иеремии» (12+). Это не просто оратория, а «книга для пения»: текст книги «Плач Иеремии» Ветхого Завета впервые в истории включён в музыкальное произведение целиком.

Завершит серию хоровых событий «Хоровой променад» (12+) — перформативный концерт, во время которого зрители совершат прогулку по залам Пермской художественной галереи вместе с фестивальным хором — проектом образовательной программы Дягилевского фестиваля. Главный хормейстер musicAeterna Виталий Полонский создаёт для этого события специальную программу, которая должна перекликаться по смыслам с произведениями из коллекции галереи.

Танец

Фото: Екатерина Максимова/Дягилевский фестиваль

На Дягилевском фестивале-2026 события, связанные с современным танцем, сложились в целый мини-фестиваль внутри основного. В него входят постановки ведущих западных хореографов для российских танцевальных компаний — это возобновление легендарного спектакля «Хора» (16+) израильтянина Охада Наарина для труппы Context и новый спектакль «Землетрясение» (16+) норвежца Ю Стремгрена для танцевальной труппы musicAeterna, а также «хореографическая опера» режиссера и хореографа Андрея Кайдановского на материале монооперы Франсиса Пуленка «Человеческий голос» (18+), поставленная для прима-балерины Дарьи Павленко и меццо-сопрано Юлии Маточкиной, и большой вечер хореографических миниатюр (16+).

Если выбирать что-то одно, то это, вне всякого сомнения, «Хора». Само название этого легендарного спектакля, поставленного великим хореографом из Израиля Охадом Наарином для своей компании «Батшева» в 2009 году, позиционирует постановку как архетип танца: «хора» и есть танец в переводе с греческого. Считается, что постановки Наарина надо смотреть в исполнении его собственной труппы, отобранной и специально натренированной по системе gaga, но в нашем случае знакомство с танцевальной компанией Дианы Вишнёвой Context, где Наарин поставил «Хору» в прошлом году, — это даже бонус к знакомству с творчеством израильского хореографа.

Этот пункт в фестивальной программе — приятное напоминание о том, что именно благодаря Дягилевскому фестивалю пермяки увидели «живьём» постановки Акрама Хана, Сиди Ларби Шеркауи и Алана Плателя. «Хора» — событие того же масштаба.

Но, если честно, настоящим поклонникам современной хореографии надо идти на все танцевальные спектакли. Среди имён хореографов нет ни одного такого, которым можно было бы пренебречь.

Фото: Ira Polarnaya/Дягилевский фестиваль

Впервые

Среди новинок Дягилевского фестиваля 2026 года — впервые включившийся в качестве фестивальной площадки Архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Здесь пройдёт целая серия событий, подготовленных и фестивальной командой, и командой музея.

«Остров» — междисциплинарная арт-резиденция Дягилевского фестиваля в Хохловке — объединит художников разных практик вокруг работы со звуком и пространством. Несколько десятков участников — артистов, художников, режиссёров, перформеров, танцоров, композиторов, музыкантов, и всех, кто занимается искусством на стыке жанров и форматов, — будут жить в глэмпинге и в течение двух недель работать над созданием серии звуковых, визуальных и перформативных работ, встроенных в архитектуру и ландшафт места.

«Остров» будет жить в собственном ритме. Каждый день будет начинаться с «утренних рейвов» и заканчиваться «перформативными кострами». Участники проекта будут создавать собственные работы, а также встречаться и работать вместе с участниками фестиваля. Лучшие эскизы будут показаны в последний день Дягилевского фестиваля. Какие-то из этих проектов, возможно, перерастут в полноценные постановки в следующем году.

Там же, в «Хохловке», в пространстве музея деревянного зодчества поздно вечером 14 июня пройдёт музыкальный перформанс Петра Айду «Сумерки»|Tenebrae (12+). Это пьеса-литургия, примиряющая человека эпохи антропоцена с окружающей его биосферой. Звук здесь извлекается из тишины и дыхания и заполняет всё пространство плотным сонорным облаком.

Наконец, именно в «Хохловке» уведут зрителей в магическое путешествие через заповедный лес Антон Адасинский и Никита Васильев на перформансе «Чаща» (18+). Обещано погружение в неизведанное и древние ритуалы.

Наконец, 18 июня в 17:00 в «Хохловке» состоится первый из серии гастрономических ужинов проекта «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах» (12+). Это уже проект Пермского краеведческого музея. Концепт-шеф Аля Тютикова готовит дегустационное меню по мотивам кухонь народов Пермского края, а куратор Светлана Лучникова, художница Оксана Кальченко, художник по свету Пётр Стабровский и саунд-дизайнер Иван Степанов создают арт-пространство, в котором пройдёт ужин в формате иммерсивного спектакля.

Дополнительно

Эффект Дягилевского фестиваля на пермскую культурную повестку складывается не только из собственно фестивальных событий. Каждый год вокруг фестиваля образуются параллельные треки из музыки, вечеринок и гастрономии.

Так, в этом году впервые за всю историю фестиваля в его программе не участвует Московский ансамбль современной музыки — МАСМ, но его концерт, подготовленный для фестиваля, можно будет посетить в Частной филармонии «Триумф» 15 мая и ещё успеть на выступление musicAeterna, которое начинается в 22:00.

Программа МАСМ называется «Окно времени» (12+). Как рассказала директор коллектива Виктория Коршунова, это попытка дешифровать культурные коды прошлого с помощью языка современной академической музыки. Объединяя в едином пространстве произведения Генри Перселла и Филиппа Гласса, Иоганна Себастьяна Баха и Оливье Мессиана, Филиппа Эммануила Баха и Эдгара Вареза, музыканты создают непрерывную линию времени. Это не просто концерт, а доказательство того, что классика — не застывший канон, а пульсирующая энергия, связывающая столетия.

События, связанные с именем Дягилева, не завершатся вместе с фестивалем. 27 июня в экоотеле «Ерёмичи» в Ильинском районе состоится Дягилевский вечер: лекторий о Сергее Дягилеве, гастрономический ужин, в меню которого шеф Сергей Юрин переосмыслит любимые блюда великого импресарио, и, разумеется, концерт (0+).

Фестиваль проходит, а Дягилев и дягилевская идея остаются в Перми.

Фото: Антон Галкин/Дягилевский фестиваль

