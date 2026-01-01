Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Дягилевский фестиваль-2026: без оперы, но с балетом
Краткий гид по событиям главного фестиваля Пермского края
Продажа билетов на Дягилевский фестиваль 2026 года начинается 21 мая. Программа уже выложена на сайт, завсегдатаи наверняка её изучили и выбрали события, на которые будут стремиться. И всё же — несколько соображений, которые помогут скорректировать выбор.
В программе нынешнего Дягилевского фестиваля много необычного. Здесь не найти многих полюбившихся форматов: не будет специальной оперной постановки, нет ни одного сольного концерта, нет инструментальных гала, камерных инструментальных концертов тоже почти нет; концерты на рассвете с «пермскими богами», исчезнувшие из программы вместе с переездом Пермской галереи из здания Спасо-Преображенского собора, в новой галерее не возобновятся, хотя, казалось бы, всё для них предусмотрено — вплоть до прозрачного потолка, сквозь который будут красиво пробиваться первые солнечные лучи.
Зато будет большая серия вокальных событий — хоровых и камерных, а также огромная и содержательная танцевальная серия: любители современной хореографии должны будут жить на фестивале.
Главное
Как всегда, главные события в программе — большие концерты оркестра и хора musicAeterna с участием Теодора Курентзиса. Нынче это три названия и пять вечеров.
На открытии фестиваля (12+) 11 и 12 июня оркестр musicAeterna будет играть классику: Четвёртую симфонию Бетховена и «Юпитер» (симфонию № 41) Моцарта. Буквально накануне фестиваля, 8 и 9 июня, коллектив Теодора Курентзиса выступит с этой программой в Большом зале Московской консерватории, и пермская публика сможет ознакомиться с первыми отзывами. Правда, к этому времени билетов на открытие Дягилевского фестиваля уже наверняка не будет в продаже.
Закрытием Дягилевского фестиваля-2026 станет церемония «Рамо. Звук света-2» (12+) в исполнении musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса 19 и 20 июня. Это, можно сказать, начало новой традиции: год назад на Дягилевском фестивале была аналогичная программа, посвящённая Генделю, — тоже церемония-оммаж, тоже в постановке режиссёра Елизаветы Мороз и в том же исполнении: оркестр, хор и танцевальная труппа musicAeterna, солисты — певицы из Академии им. Антона Рубинштейна.
Воспоминания о прошлогодней генделевской церемонии могут дать ключи к тому, что мы увидим нынче на закрытии фестиваля. Наверняка, многие вспомнят и предыдущий проект Теодора Курентзиса с музыкой Рамо «Звук света», который был представлен в Перми в 2011 году с солисткой Барбарой Ханниган: нынешняя церемония позиционируется как вторая часть антологии музыки Жана-Филиппа Рамо.
Эта программа уже исполнялась в Москве и Санкт-Петербурге в апреле нынешнего года, отзывов в сети — множество, есть и экспертные разборы, и зрительские впечатления. Как всегда, когда речь идёт о творчестве musicAeterna, эти отзывы очень разнообразны, и это особенно интригует.
В программе нынешнего фестиваля есть и третий концерт musicAeterna и Курентзиса: поздно вечером 15 июня они будут играть музыку двух живых классиков: Дьёрдя Куртага, которому в нынешнем году исполнилось 100 лет, и Арво Пярта, которому «всего» 90. Оба автора примечательны не только завидным долголетием, но и тем, что их музыка — это особый, только им присущий язык, на котором говорит красота и духовность. Эта музыка требует особого подхода, при внешней простоте она мало кому даётся. Наверняка Моцарт и Бетховен, и даже Рамо вызовут больший интерес у публики, но возможность послушать Куртага и Пярта в таком исполнении — это большая удача для пермяков.
В концерте «Куртаг. Пярт» (12+) примут участие целых три хора, и это важная деталь: нынешний фестиваль особо сосредоточен на хоровой музыке.
Хор
Хоровых событий в программе необычно много. Сюда можно отнести и «Рамо. Звук света-2», и концерт «Куртаг. Пярт», и цикл выступлений ведущих российских вокальных коллективов, среди которых и хор Пермской оперы: он выступит с программой духовной музыки русских композиторов «Душа грустит о небесах» (12+). Ключом к представлению о том, что это за музыка и как она прозвучит, может служить недавнее выступление этого хора в зале пермской деревянной скульптуры в Ночь музеев. Под управлением главного хормейстера пермского театра оперы и балета Валерии Сафоновой хор представит программу, охватывающую русскую музыку от барочного композитора Алексея Львова до Георгия Свиридова, а также традиционные песнопения русского и грузинского обихода на те же молитвенные тексты, что и «Всенощное бдение» Рахманинова, фрагменты из которого тоже присутствуют в программе.
Линию русской духовной музыки продолжает программа «Еже от века таинство» (12+) женского вокального ансамбля «Узорика». Участие Варвары Котовой и её коллектива в Дягилевском фестивале буквально напрашивалось: эти хрустальные звука наверняка по вкусу Теодору Курентзису. В программе — духовная музыка России и Европы XV-XVII веков.
Ещё один блестящий хор с международной славой — Intrada под управлением хорошо знакомой пермякам Екатерины Антоненко. Нынче этот коллектив прославился, кроме прочего, участием в открытии российского павильона Венецианской биеннале современного искусства. В Перми Intrada исполнит хоровой цикл Дэвида Лэнга, ещё одного живого классика, автора очень эмоциональных мелодий в стиле пост-минимализма. Исполнение его сочинения «писания» | the writings (12+) станет российской премьерой.
Если нужно вдохновиться, наберите в поисковике «Sweet Air, Дэвид Лэнг» и наслаждайтесь.
Современную хоровую музыку на Дягилевском фестивале будет исполнять и камерный хор Фестино (Festino): этот независимый петербургский коллектив споёт хоровой концерт Владимира Мартынова «Плач Иеремии» (12+). Это не просто оратория, а «книга для пения»: текст книги «Плач Иеремии» Ветхого Завета впервые в истории включён в музыкальное произведение целиком.
Завершит серию хоровых событий «Хоровой променад» (12+) — перформативный концерт, во время которого зрители совершат прогулку по залам Пермской художественной галереи вместе с фестивальным хором — проектом образовательной программы Дягилевского фестиваля. Главный хормейстер musicAeterna Виталий Полонский создаёт для этого события специальную программу, которая должна перекликаться по смыслам с произведениями из коллекции галереи.
Танец
На Дягилевском фестивале-2026 события, связанные с современным танцем, сложились в целый мини-фестиваль внутри основного. В него входят постановки ведущих западных хореографов для российских танцевальных компаний — это возобновление легендарного спектакля «Хора» (16+) израильтянина Охада Наарина для труппы Context и новый спектакль «Землетрясение» (16+) норвежца Ю Стремгрена для танцевальной труппы musicAeterna, а также «хореографическая опера» режиссера и хореографа Андрея Кайдановского на материале монооперы Франсиса Пуленка «Человеческий голос» (18+), поставленная для прима-балерины Дарьи Павленко и меццо-сопрано Юлии Маточкиной, и большой вечер хореографических миниатюр (16+).
Если выбирать что-то одно, то это, вне всякого сомнения, «Хора». Само название этого легендарного спектакля, поставленного великим хореографом из Израиля Охадом Наарином для своей компании «Батшева» в 2009 году, позиционирует постановку как архетип танца: «хора» и есть танец в переводе с греческого. Считается, что постановки Наарина надо смотреть в исполнении его собственной труппы, отобранной и специально натренированной по системе gaga, но в нашем случае знакомство с танцевальной компанией Дианы Вишнёвой Context, где Наарин поставил «Хору» в прошлом году, — это даже бонус к знакомству с творчеством израильского хореографа.
Этот пункт в фестивальной программе — приятное напоминание о том, что именно благодаря Дягилевскому фестивалю пермяки увидели «живьём» постановки Акрама Хана, Сиди Ларби Шеркауи и Алана Плателя. «Хора» — событие того же масштаба.
Но, если честно, настоящим поклонникам современной хореографии надо идти на все танцевальные спектакли. Среди имён хореографов нет ни одного такого, которым можно было бы пренебречь.
Впервые
Среди новинок Дягилевского фестиваля 2026 года — впервые включившийся в качестве фестивальной площадки Архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Здесь пройдёт целая серия событий, подготовленных и фестивальной командой, и командой музея.
«Остров» — междисциплинарная арт-резиденция Дягилевского фестиваля в Хохловке — объединит художников разных практик вокруг работы со звуком и пространством. Несколько десятков участников — артистов, художников, режиссёров, перформеров, танцоров, композиторов, музыкантов, и всех, кто занимается искусством на стыке жанров и форматов, — будут жить в глэмпинге и в течение двух недель работать над созданием серии звуковых, визуальных и перформативных работ, встроенных в архитектуру и ландшафт места.
«Остров» будет жить в собственном ритме. Каждый день будет начинаться с «утренних рейвов» и заканчиваться «перформативными кострами». Участники проекта будут создавать собственные работы, а также встречаться и работать вместе с участниками фестиваля. Лучшие эскизы будут показаны в последний день Дягилевского фестиваля. Какие-то из этих проектов, возможно, перерастут в полноценные постановки в следующем году.
Там же, в «Хохловке», в пространстве музея деревянного зодчества поздно вечером 14 июня пройдёт музыкальный перформанс Петра Айду «Сумерки»|Tenebrae (12+). Это пьеса-литургия, примиряющая человека эпохи антропоцена с окружающей его биосферой. Звук здесь извлекается из тишины и дыхания и заполняет всё пространство плотным сонорным облаком.
Наконец, именно в «Хохловке» уведут зрителей в магическое путешествие через заповедный лес Антон Адасинский и Никита Васильев на перформансе «Чаща» (18+). Обещано погружение в неизведанное и древние ритуалы.
Наконец, 18 июня в 17:00 в «Хохловке» состоится первый из серии гастрономических ужинов проекта «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах» (12+). Это уже проект Пермского краеведческого музея. Концепт-шеф Аля Тютикова готовит дегустационное меню по мотивам кухонь народов Пермского края, а куратор Светлана Лучникова, художница Оксана Кальченко, художник по свету Пётр Стабровский и саунд-дизайнер Иван Степанов создают арт-пространство, в котором пройдёт ужин в формате иммерсивного спектакля.
Дополнительно
Эффект Дягилевского фестиваля на пермскую культурную повестку складывается не только из собственно фестивальных событий. Каждый год вокруг фестиваля образуются параллельные треки из музыки, вечеринок и гастрономии.
Так, в этом году впервые за всю историю фестиваля в его программе не участвует Московский ансамбль современной музыки — МАСМ, но его концерт, подготовленный для фестиваля, можно будет посетить в Частной филармонии «Триумф» 15 мая и ещё успеть на выступление musicAeterna, которое начинается в 22:00.
Программа МАСМ называется «Окно времени» (12+). Как рассказала директор коллектива Виктория Коршунова, это попытка дешифровать культурные коды прошлого с помощью языка современной академической музыки. Объединяя в едином пространстве произведения Генри Перселла и Филиппа Гласса, Иоганна Себастьяна Баха и Оливье Мессиана, Филиппа Эммануила Баха и Эдгара Вареза, музыканты создают непрерывную линию времени. Это не просто концерт, а доказательство того, что классика — не застывший канон, а пульсирующая энергия, связывающая столетия.
События, связанные с именем Дягилева, не завершатся вместе с фестивалем. 27 июня в экоотеле «Ерёмичи» в Ильинском районе состоится Дягилевский вечер: лекторий о Сергее Дягилеве, гастрономический ужин, в меню которого шеф Сергей Юрин переосмыслит любимые блюда великого импресарио, и, разумеется, концерт (0+).
Фестиваль проходит, а Дягилев и дягилевская идея остаются в Перми.
