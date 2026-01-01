В Пермском крае приближение ЕГЭ используется в мошеннических схемах Министерство просвещения призывает родителей выпускников к бдительности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По сообщению регионального министерства просвещения, злоумышленники, выдавая себя за сотрудников ведомств, пытаются получить персональные данные и завладеть средствами граждан: звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников органов просвещения, школ и экзаменационных комиссий и под предлогом регистрации на ЕГЭ пытаются получить код из СМС или просят перейти по ссылке. Цель — получить доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, «Госуслугам» и банковским приложениям.

Министерство просвещения России напоминает, что никогда не запрашивает данные по телефону, и рекомендует при подозрительном звонке прерывать разговор и проверять информацию через официальные каналы.

Кроме того, сообщается, что мошенники предлагают купить фейковые ответы на вопросы госэкзаменов. По уверению Роскомнадзора, утечка ответов из закрытых баз не происходила и не может произойти в существующей системе защитных механизмов.

Попытки «продать» ответы на ЕГЭ нацелены в первую очередь на подростков, поэтому родителям рекомендуется быть начеку.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что родители тратят на услуги репетиторов для подготовки детей к ЕГЭ около 6000 руб. в неделю.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.