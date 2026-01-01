На подготовку к ЕГЭ родители выпускников тратят в Перми около 6 тысяч рублей в неделю Услугами репетиторов пользуются 57% родителей старшеклассников

Ирина Молокотина

Родители учеников 7–11 классов Перми рассказали сервису SuperJob о своих расходах на репетиторов. в исследовании отмечается, что с возрастом детей потребность в репетиторах возрастает. В Перми услуги репетиторов оплачивают 30% семей учеников 7–8 классов, 47% родителей девятиклассников и 57% родителей старшеклассников (10–11 классы).

Для учеников 7–8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре и геометрии, английскому языку, русскому и литературе, физике и информатике. Еженедельные расходы на эти дополнительные занятия в среднем составляют 4 тыс. руб.

Ученики 9, 10 и 11 классов больше всего нуждаются в репетиторах по обязательным экзаменационным дисциплинам — алгебре и геометрии, русскому языку и литературе. Среди предметов по выбору популярностью пользуются английский язык, физика, информатика и химия (для девятиклассников). Еженедельные расходы семей на репетиторов для девятиклассников достигают 4,9 тыс. руб. На подготовку к ЕГЭ родители тратят в среднем 5,9 тыс. руб. в неделю.

