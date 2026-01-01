Руководители пермского завода «Телта» получили новые сроки по совокупности преступлений Все подсудимые признали вину на стадии следствия Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего владельца АО «Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова, экс-гендиректора Алексея Высокова и бывшего главбуха Елену Гришину к 10, 12 и 12 годам лишения свободы соответственно за хищение 48,7 млн руб. при выполнении госконтрактов на производство военно-полевых телефонов в 2017-2023 годах. Ранее они уже были осуждены за хищение 33,8 млн руб. и дачу взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие установило, что фигуранты завышали цены и использовали дешевые китайские комплектующие вместо отечественных, что противоречило условиям контрактов. Морозов возместил ущерб, и Минобороны отказалось от иска. Адвокаты просили смягчить приговор, обвинение требовало 11-13 лет.

Все подсудимые признали вину на стадии следствия. Морозов и Гришина будут отбывать наказание в колонии общего режима, Высоков — в колонии строгого режима. Им также назначены штрафы по 1,5 млн руб. и ограничение свободы на два года. Осужденным запрещено занимать руководящие должности в течение нескольких лет.

Защищавшая Гришину адвокат Елена Волкова заявила, что приговор «чрезмерно суров и несправедлив», и не исключила обжалования.

