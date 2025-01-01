Учредителя пермской «Телты» Игоря Морозова приговорили к семи годам колонии Ему также назначен штраф 900 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

Игорь Морозов, учредитель пермского предприятия «Телта», признан виновным Мещанским судом Москвы в хищении 33,8 млн руб., выделенных на выполнение государственного оборонного заказа. Как сообщает ТАСС, суд приговорил его к семи годам заключения в колонии и штрафу 900 тыс. руб.

Помимо Морозова, сроки получили и другие лица, причастные к преступлению. Алексей Высоков, занимавший должность заместителя генерального директора «Телты», осуждён на семь с половиной лет колонии строгого режима. Елена Гришина, ранее занимавшая пост главного бухгалтера завода, приговорена к семи с половиной годам колонии общего режима. Обоим также назначен штраф 900 тыс. руб. и запрет на занятие административно-хозяйственной деятельностью в течение трёх лет. Алексею Пальмову, бывшему ведущему специалисту Минобороны РФ, суд назначил условный срок в пять лет, а также штраф 500 тыс. руб. и испытательный срок в пять лет.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемые совершили хищение бюджетных средств путем мошенничества при реализации гособоронзаказа, предметом которого являлась поставка 7 тыс. полевых телефонов, с 2015 по 2016 год.

Напомним, в ходе судебных прений государственный обвинитель просил для Морозова наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии. Его заместителю и главному бухгалтеру, учитывая ранее вынесенные приговоры за подкуп должностного лица в Министерстве обороны Российской Федерации, было предложено назначить 9 и 8,5 лет колонии общего режима соответственно. Для Пальмова прокурор запросил пять лет и шесть месяцев заключения.

При этом практически все подсудимые категорически отрицали свою причастность к предъявленным им обвинениям, аргументируя это тем, что при выполнении государственного оборонного заказа они изначально осознавали его убыточность для предприятия. Следовательно, по их мнению, в ходе его выполнения не было возможности совершить хищение. Адвокаты подсудимых, в свою очередь, обратились к суду с просьбой о вынесении оправдательного вердикта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.