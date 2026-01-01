В Александровском сквере Перми роют котлован для первого в городе парового фонтана Власти рассказали о ходе работ по преобразованию территории бывшей инфекционной больницы

Фото: минтранс Пермского края

В Министерстве транспорта Пермского края рассказали о ходе работ по созданию Александровского сквера. Сейчас на объекте строители возводят подпорные стены для будущих пешеходных дорожек и сооружают лестничный спуск, который обеспечит удобный вход с ул. Куйбышева.

Также ведётся подготовка котлована для первого в городе парового фонтана с эффектом тумана и декоративными элементами в виде рыб. Под землёй разместят инженерные коммуникации: водопроводный колодец и технические помещения с фильтрами и насосами.

Кроме того, рабочие прокладывают пешеходные маршруты и монтируют систему ливневой канализации. Первая часть «ливнёвки» пройдёт под дорожками, вторая — под будущей дорогой, которая в будущем соединит улицы Пушкина и Революции. Уже вырыта траншея для труб, установлены четыре из 17 ливнеприёмных колодцев.

Как ранее писал «Новый компаньон», сквер появится на месте бывшей инфекционной больницы, в границах ул. Пушкина, Куйбышева, Попова и Революции. Проект предусматривает создание современного общественного пространства: здесь будут детская и спортивная площадки, зоны для спокойного отдыха и проведения мероприятий, а также паровой фонтан. Для комфорта посетителей установят скамейки, урны, перголы, велопарковки, озеленят территорию, организуют освещение и видеонаблюдение.

