В Перми завершается снос старых зданий больницы на месте Александровского сквера Ведётся подготовка к следующим этапам работ

В квартале 181, ограниченном улицами Революции, Пушкина, Попова и Куйбышева, завершается первый этап работ по обустройству нового общественного пространства — Александровского сквера. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.

Первый этап работ включает в себя демонтаж старых корпусов инфекционной больницы. В данный момент он выполнен на 95%. Рабочие параллельно ведут обратную засыпку — заполняют грунтом котлованы на месте подвальных помещений. Здание «Клиники инфекционных болезней», где работал профессор Г.В. Флейшер (ул. Революции, 61), которое является объектом культурного наследия регионального значения, будет сохранено, переформатировано и вписано в общую архитектурную концепцию будущего пространства.

Также на месте будущего сквера идёт подготовительная работа к следующим этапам. Как рассказали в минтрансе региона, на площадку уже завезены стройматериалы. Ожидается, что в ближайшие недели подрядчик начнёт выемку грунта для прокладки ливневой канализации. Для этих работ подготовлены новые бетонные колодцы, трубы и соединительные муфты. Монтаж системы водоотведения обеспечит долговечность покрытий и защиту зелёных насаждений в весенне-осенний период.

Кроме того, на территорию завезли песчано-гравийную смесь. Её будут использовать под разработку грунта для будущих пешеходных дорожек. Работы представляют собой выемку земли на глубину 1,2 м для устройства новых слоёв основания.

Подрядчик выполняет работы поэтапно. Чтобы обеспечить удобную логистику техники и равномерное освоение территории, устройство сквера будет вестись последовательно — от ул. Куйбышева в сторону Центрального рынка. Активная фаза начнётся ближе к маю, а завершить обустройство сквера планируется до конца 2026 года.

Концепция сквера предусматривает создание комфортного пространства для отдыха. Здесь будут оборудованы детская площадка, зоны для массовых мероприятий и тихого отдыха, велопарковка, установлены скамейки, урны и перголы, освещение и видеонаблюдение. В напоминание о посещении Перми Александром I, наблюдавшим за прудом с карпами, в городе появится первый паровой (мелкодисперсионный) фонтан с имитацией рыб.

В рамках озеленения для сохранённых деревьев и кустарников будут выполнены лечебно-профилактические мероприятия и санитарная обработка, в качестве компенсационных посадок появятся более 240 новых деревьев, 4,4 тыс. кустарников, около 7 тыс. однолетних и многолетних цветочных культур, благоустроены газоны.

