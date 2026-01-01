В Перми может появиться улица в честь академика Владимира Анциферова

Владимир Анциферов / фото: dev.uran.ru

Департамент культуры и молодёжной политики городской администрации сообщает о том, что в Общественный совет по топонимике поступило предложение увековечить память выдающегося специалиста в области порошкового материаловедения, академика Российской академии наук и Почётного гражданина Перми Владимира Анциферова.

Инициатива предполагает присвоение его имени новой улице в Свердловском районе, которая будет пролегать между улицами Александра Турчевича и Льва Шатрова. Предлагаемое название для этой улицы — «Академика Анциферова».

Владимир Никитович Анциферов — академик РАН, доктор технических наук, профессор, учёный-материаловед. Родился в 1933 году во Владивостоке. В 1957-м окончил Иркутский горно-металлургический институт. Приехал работать сначала на Соликамский магниевый завод, а потом на завод Свердлова в Перми. Он основатель и руководитель Научного центра порошкового материаловедения Пермского государственного технического университета, был заведующим кафедры «Порошковое материаловедение» ПГТУ. Скончался 6 марта 2016 года в Перми. Похоронен на Северном кладбище.

Напомним, в 2023 году в Общественный совет по топонимике при главе Перми уже поступало предложение присвоить участку автомобильной дороги Дружбы в Перми от Соснового бора до путепровода у ст. Блочная наименования «Дорога академика Анциферова».

