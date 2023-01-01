Часть дороги Дружбы в Перми могут назвать в честь академика Анциферова Он основал Научный центр порошкового материаловедения Пермского политеха Поделиться Твитнуть

Владимир Анциферов / фото: dev.uran.ru

В Общественный совет по топонимике при главе Перми поступило предложение присвоить участку автомобильной дороги Дружбы в Перми от Соснового бора до путепровода у станции Блочная наименования «Дорога академика Анциферова». Об этом сообщили в пермской мэрии.

Владимир Никитович Анциферов — академик РАН, доктор технических наук, профессор, учёный-материаловед. Родился в 1933 году во Владивостоке. В 1957-м окончил Иркутский горно-металлургический институт. Приехал работать сначала на Соликамский магниевый завод, а потом на завод Свердлова в Перми. Он основатель и руководитель Научного центра порошкового материаловедения Пермского государственного технического университета, был заведующим кафедры «Порошковое материаловедение» ПГТУ. Скончался 6 марта 2016 года в Перми. Похоронен на Северном кладбище.

Как добавили в администрации города, пермяки, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данному предложению в департамент культуры и молодёжной политики по адресу: 614000, Пермь, ул. Ленина, 27 или на электронный адрес: saprykina-ns@gorodperm.ru, dkmp@gorodperm.ru.

Ранее сообщалось, что в совет по топонимике поступило предложение разместить на пешеходной аллее по центральной оси сквера им. Субботина (недалеко от монумента «МиГ на взлёте») памятник молодым рабочим, трудившимся в годы Великой Отечественной войны.

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