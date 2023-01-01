В Перми может появиться новый памятник героям тыла в годы Великой Отечественной войны Его предлагается установить в сквере у "Пермских моторов" Поделиться Твитнуть

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В Общественный совет по топонимике при главе Перми поступило предложение разместить на пешеходной аллее по центральной оси сквера им. Субботина (недалеко от монумента «МиГ на взлёте») памятника молодым рабочим, трудившимся в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пермской мэрии.

Памятник будет изображать молодого рабочего (прообразом явился юный фрезеровщик моторостроительного завода № 19 Валентин Кусакин), который стоит на ящике у станка. «В композиции используется горизонтально фрезерный станок по типу 6Р82Г», — сказано в пояснительной информации.

Памятник должен быть установлен на постаменте из алюминиевой плитки, имитирующей пол производственного цеха.

Ранее сообщалось, что в совет поступило предложение назвать одну из улиц Мотовилихи в честь погибшего на СВО десантника Владислава Гачегова.

Жители Перми, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данным предложениям в департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми по адресу: 614000, Пермь, ул. Ленина, 27, или на электронный адрес: saprykina-ns@gorodperm.ru, dkmp@gorodperm.ru.

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