Улицу в Перми могут назвать в честь погибшего на СВО десантника Владислав Гачегов погиб около года назад Поделиться Твитнуть

Владислав Гачегов

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На рассмотрение городского совета по топонимике поступило предложение назвать одну из улиц в Мотовилихинском районе в честь погибшего в зоне СВО на Украине старшего лейтенанта Владислава Гачегова. Об этом сообщает «Рифей».

Выпускник Пермского кадетского корпуса им. Суворова 2014 года, гвардии старший лейтенант Владислав Гачегов погиб в ходе боев почти год назад, 6 августа 2022 года.

После обучения в Перми Гачегов окончил также Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, стал командиром десантной роты. После полученного на Украине ранения и госпитализации вернулся к личному составу взвода. Гачегову досрочно было присвоено воинское звание гвардии капитан. Он также награждён Орденом мужества.

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