На Украине погиб выпускник Пермского кадетского корпуса Владислав Гачегов награждён орденом Мужества Поделиться Твитнуть

Владислав Гачегов

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При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на Украине 6 августа погиб выпускник Пермского кадетского корпуса им. Суворова 2014 года, гвардии старший лейтенант Владислав Гачегов. Об этом сообщили в учебном заведении.

Гачегов после обучения в Перми окончил также Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, стал командиром десантной роты.

После полученного на Украине ранения и госпитализации вернулся к личному составу взвода.

Гачегову досрочно присвоено воинское звание гвардии капитан. Он также награждён орденом Мужества.

Кадеты 2014 года выпуска объявили сбор средств в помощь родителям Владислава.

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