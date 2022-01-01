На Украине погиб выпускник Пермского кадетского корпуса
Владислав Гачегов награждён орденом Мужества
При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на Украине 6 августа погиб выпускник Пермского кадетского корпуса им. Суворова 2014 года, гвардии старший лейтенант Владислав Гачегов. Об этом сообщили в учебном заведении.
Гачегов после обучения в Перми окончил также Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, стал командиром десантной роты.
После полученного на Украине ранения и госпитализации вернулся к личному составу взвода.
Гачегову досрочно присвоено воинское звание гвардии капитан. Он также награждён орденом Мужества.
Кадеты 2014 года выпуска объявили сбор средств в помощь родителям Владислава.
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