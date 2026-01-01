Определены кандидаты на должности судей в Прикамье Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский краевой суд

На заседании квалификационной коллегии судей Пермского края, которое состоялось во вторник, 19 мая, шесть кандидатов получили рекомендации на вакантные должности судей. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Так, Александра Шлегель получила рекомендацию на должность председателя Александровского городского суда Пермского края; Дарья Янова — на должность судьи Мотовилихинского районного суда г. Перми; Юлия Орлова — на должность судьи Октябрьского районного суда Пермского края; Марина Жижина — на должность мирового судьи судебного участка № 5 Свердловского судебного района г. Перми; Татьяна Петухова — на должность мирового судьи судебного участка № 3 Верещагинского судебного района Пермского края; Елена Павлова — на должность мирового судьи судебного участка № 1 Красновишерского судебного района Пермского края.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Александр Суханкин, председатель краевого суда, представил коллективу Оксану Кориновскую, назначенную указом президента РФ на должность заместителя председателя Пермского краевого суда на шестилетний срок.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.