Нового зампредседателя Пермского краевого суда представили коллективу Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Александр Суханкин, председатель краевого суда, представил коллективу Оксану Кориновскую, назначенную указом президента на должность заместителя председателя Пермского краевого суда на шестилетний срок. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суханкин отметил высокий профессионализм Кориновской и выразил уверенность, что она внесёт значительный вклад в работу суда.

Оксана Кориновская поделилась своими планами. Она подчеркнула важность взаимоуважения и взаимопонимания в коллективе, а также отметила, что совместные усилия приведут к высоким профессиональным результатам.

В мероприятии, посвящённом назначению Оксаны Кориновской, приняли участие судьи Пермского краевого суда и других судов региона, подключившись по видео-конференц-связи.

Оксана Кориновская родилась в 1979 году в городе Дегтярск Свердловской области. В 2002 году она окончила Уральскую государственную юридическую академию, получив специальность «юриспруденция». Общий стаж её юридической деятельности составляет 22 года, из которых 13 лет она проработала судьёй. Свой профессиональный путь в судебной системе Оксана Кориновская начала с должности мирового судьи, затем работала судьёй районного суда Свердловской области, а после продолжила свою карьеру в Свердловском областном суде.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.