Зампредом Пермского краевого суда назначена Оксана Кориновская Заместителем председателя Арбитражного суда Пермского края стал Сергей Торопицин

12 мая президент Российской Федерации издал указ № 313 о назначении новых заместителей председателей краевого и арбитражного судов в Прикамье, сообщает пресс-служба краевого суда.

Оксану Кориновскую назначили заместителем председателя Пермского краевого суда, Сергея Торопицина — заместителем председателя Арбитражного суда Пермского края.

Кроме того, президентским указом Игоря Денисова и Антона Тарасова назначили судьями Пермского краевого суда.

Отметим, что Оксана Кориновская ранее работала в Свердловском областном суде.

