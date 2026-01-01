В Перми подтвердился второй за неделю случай кори Заболел ребёнок

В одном из жилых домов на Красных Казармах в Перми зарегистрирован второй за неделю случай заболевания корью. Болезнь затронула ребёнка, который не был вакцинирован из-за юного возраста. Об этом изданию 59.ru сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

В здании проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические меры, включая вакцинацию жителей, если это требуется по показателям.

Первый случай на днях был зафиксирован в доме № 93в на ул. Островского. Сотрудники городской клинической поликлиники № 5 проводили поквартирный обход. Всего же в текущем году в Пермском крае было выявлено восемь случаев кори, что соответствует показателям прошлого года за аналогичный период.

