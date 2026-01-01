В Роспотребнадзоре Прикамья рассказали о ситуации с заболеванием корью По данным ведомства, угрозы для населения нет

В связи с выявленным случаем кори в Перми, в региональном Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю инициировали комплекс санитарно-противоэпидемических мер. В частности, были очерчены границы очага заболевания, установлен круг лиц, контактировавших с больным, и организована их вакцинация. По данным ведомства, угрозы для населения края нет.

Ранее в соцсетях пользователи сообщили, что на ул. Островского, 93В был зафиксирован случай заболевания корью. Жильцов с симптомами этой болезни попросили не выходить на улицу, врачи организовали поквартирный обход.

Корь – это острое инфекционное заболевание, которое проявляется высокой температурой (38-40°C), общим недомоганием, воспалением слизистых оболочек глаз, носоглотки и верхних дыхательных путей, а также характерной поэтапно появляющейся сыпью.

Возбудителем кори является вирус, который нестоек во внешней среде. Он погибает при комнатной температуре в течение 5-6 часов, а также под воздействием солнечного света, ультрафиолета и при нагревании до 50°C.

