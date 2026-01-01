Накренившийся долгострой на КИМ в Перми вновь не заинтересовал застройщиков Реализовать объект по сниженной на 20% цене не удалось

Фото: Пресс-служба краевого правительства

В Перми вновь не состоялись торги по продаже земельного участка по ул. КИМ, 14 с расположенным на нём долгостроем. Как стало известно «Новому компаньону», на участие в очередном аукционе не поступило ни одной заявки от застройщиков.

Площадь участка составляет почти 1,5 тыс. кв. м. На нём находится 16-этажный объект незавершённого строительства. На данный момент степень строительной готовности оценивается в 70%.

Аукцион по продаже долгостроя планировалось провести 15 мая. Начальная стоимость составляла 149 млн руб., что на 20% ниже предыдущей цены.

Как сообщалось ранее, дом возводила инвесткомпания «Город-строй». Его планировали сдать дом в 2014 году, однако работы не были завершены — застройщик разорился в 2019-м. Проектировщик достройки здания «Институт пермский промстройпроект» указал в 2023 году на наличие у дома крена, превышающего допустимые нормы.

Фонд развития территорий выплатил компенсации обманутым дольщикам, а минстрой региона сообщил о планах выставить участок на торги. Первый аукцион был объявлен в декабре, затем в феврале, но на участие в них не поступило ни одной заявки.

