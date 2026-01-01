Участок с накренившимся долгостроем в Перми вновь выставили на торги Стоимость лота осталась прежней Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба краевого правительства

ППК «Фонд развития территорий» повторно выставила на торги земельный участок по ул. КИМ, 14 в Перми с расположенным на нём долгостроем. Площадь участка составляет 1,4 тыс. кв. м.

Аукцион на повышение пройдёт 13 марта. Начальная цена, как и в январе, когда лот был выставлен на торги впервые, составляет 186,3 млн руб.

На участке находится 16-этажный объект незавершённого строительства, планируемая площадь в целом которого составляет 9 тыс. кв. м, строительный объём — 29,6 тыс. куб. м, площадь 112 квартир — 5,6 тыс. кв. м. На данный момент степень строительной готовности оценивается в 70%. Разрешение на строительство действует до 6 декабря 2026 года.

Как писал ранее «Новый компаньон», инвесткомпания «Город-строй» планировала сдать дом в 2014 году, но не завершила строительство, разорившись в 2019-м. Проектировщик достройки здания «Институт Пермский Промстройпроект» указал в 2023 году на наличие крена, превышающего допустимые нормы.

Фонд развития территорий выплатил компенсации обманутым дольщикам, а минстрой региона сообщил о планах выставить участок на торги. Аукцион был объявлен в декабре, однако на участие в нём не поступило ни одной заявки, и процедура была признана несостоявшейся.

