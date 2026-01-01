Долгострой на улице КИМ в Перми не заинтересовал покупателей Аукцион признан несостоявшимся Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба краевого правительства

В Перми подвели итоги аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка с расположенным на нём долгостроем по ул. КИМ, 14 в Мотовилихинскрм районе. Протокол подведения итогов процедуры был опубликован на сайте «Росэлторг» 27 января.

Согласно документу, на участие в аукционе не поступило ни одной заявки. В связи с этим процедура была признана несостоявшейся.

Напомним, ООО «Инвестиционная компания «Город-строй» планировало сдать дом по ул. КИМ, 14 в 2014 году. Компания обанкротилась в 2019 году. Проектировщик достройки здания ООО «Институт Пермский Промстройпроект» указал в 2023 году на наличие крена, превышающего допустимые нормы.

В прошлом году Фонд развития территорий выплатил компенсации всем обманутым дольщикам, а в Минстрое Пермского края сообщили о планах выставить участок на торги. В ведомстве отметили, что инвестор, который приобретёт имущество, самостоятельно будет принимать решение о целесообразности завершения долгостроя. В декабре был объявлен аукцион. Начальная цена участка с долгостроем площадью 1,5 тыс. кв. м составила 186,3 млн руб.

