Участок с долгостроем на улице КИМ в Перми выставили на продажу за 186 млн рублей

Фонд развития территорий объявил тендер о продаже земельного участка с расположенным на нем долгостроем по ул. КИМ, 14. Информация опубликована на сайте Фонда.

Начальная цена лота определена в 186,3 млн руб.

Заявки принимаются до 26 января.

Площадь земельного участка составляет 0,15 га. Общая площадь жилого дома, рассчитанного на 112 квартир, составляет 9,1 тыс. кв. м.

Дом по ул. КИМ, 14 строило ООО «Инвестиционная компания «Город-строй». Здание планировали сдать в эксплуатацию в 2014 году. В 2019-м застройщик был признан банкротом.

Как ранее писал «Новый компаньон», летом 2021 года был выбран подрядчик для работ по проектированию достройки здания. Победителем аукциона стало ООО «Институт Пермский Промстройпроект», согласившееся выполнить работы за 10,3 млн руб. Позже, в 2023 году, проектировщик указал на наличие у здания крена, превышающего допустимые нормы.

В прошлом году Фонд развития территорий выплатил компенсации всем обманутым дольщикам.

