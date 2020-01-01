Мария Сыропятова
Проект по достройке дома на ул. Ким, 14 в Перми выполнят за 10,3 млн руб.
Стоимость работ на аукционе была снижена на 1,1 млн руб.
Определён победитель закупки на проектирование по достройке 16-и этажного дома на ул. Ким, 14. Согласно протоколу, выложенному на портале госзакупок, работы по проектированию выполнит ООО «Институт пермский Промстойпроект» за 10,3 млн руб.
К участию в конкурсе были допущены все три компании, подавшие заявки. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 11,4 млн руб.
Победитель конкурса проведёт техническое обследование дома и инженерные изыскания, разработает проектно-сметную документацию для достройки здания.
Работы должны быть проведены за 179 дней.
Дом на ул. Ким, 14 строило ООО «Инвестиционная компания «Город-строй». Здание планировали сдать в эксплуатацию в 2014 году. В 2019 году застройщик был признан банкротом.
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