Мария Сыропятова Проект по достройке дома на ул. Ким, 14 в Перми выполнят за 10,3 млн руб. Стоимость работ на аукционе была снижена на 1,1 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба правительства Пермского края

Определён победитель закупки на проектирование по достройке 16-и этажного дома на ул. Ким, 14. Согласно протоколу, выложенному на портале госзакупок, работы по проектированию выполнит ООО «Институт пермский Промстойпроект» за 10,3 млн руб.

К участию в конкурсе были допущены все три компании, подавшие заявки. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 11,4 млн руб.

Победитель конкурса проведёт техническое обследование дома и инженерные изыскания, разработает проектно-сметную документацию для достройки здания.

Работы должны быть проведены за 179 дней.

Дом на ул. Ким, 14 строило ООО «Инвестиционная компания «Город-строй». Здание планировали сдать в эксплуатацию в 2014 году. В 2019 году застройщик был признан банкротом.

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