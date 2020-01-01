Проект достройки проблемного дома на ул. КИМ в Перми оценён в 11,4 млн руб. Подрядчика выберут в конце июня Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба правительства Пермского края

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края объявил открытый конкурс по поиску подрядчика на выполнение проектно-изыскательских работ по достройке 16-этажного жилого дома по адресу г. Пермь, ул. КИМ, 14». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Победитель конкурса проведёт техническое обследование дома и инженерные изыскания, разработает проектно-сметную документацию для достройки здания.

Работы должны быть проведены за 179 дней. Начальная (максимальная) цена договора — 11,4 млн руб. Срок окончания подачи заявок — 27 июня.

Дом на ул. КИМ, 14 строило ООО «Инвестиционная компания «Город-строй». Здание должны были сдать в эксплуатацию в 2014 г. В 2019 г. застройщик был признан банкротом.

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