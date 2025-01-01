Алёна Бронникова Накренившийся пермский долгострой планируют выставить на торги Минимущества выдало разрешение на строительство Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба краевого правительства

В октябре 2024 года Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выдало Фонду развития территорий разрешение на завершение долгостроя по ул. КИМ, 14 в Перми. Информация об этом содержится в реестре выданных ведомством разрешений на строительство.

Как выяснилось в 2023 году, дом дал крен, однако специалисты не выявили риска обрушения здания. Тогда в краевом минстрое сообщили, что объект решено не достраивать, а дольщикам выплатят компенсации.

В комментарии «Новому компаньону» минстрой отметил, что изначально Фондом действительно было принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства проблемного объекта. Во время подготовки проектно-сметной документации проектировщик выявил крен здания, что потребовало дополнительного мониторинга и индивидуальных технических решений для достройки. Это не позволило завершить строительство в трёхлетний срок.

«В 2024 году земельный участок и объект незавершённого строительства переданы ППК "Фонд развития территорий". В настоящее время Фондом готовится документация для реализации объектов недвижимости — земельный участок и объект незавершённого строительства — на торгах. Инвестор, который приобретёт имущество, самостоятельно будет принимать решение о целесообразности завершения строительства дома по ул. КИМ, 14», — рассказали в ведомстве.

Напомним, 16-этажный жилой дом по ул. КИМ, 14 возводила инвестиционная компания «Город-строй», обанкротившаяся в 2019 году. Изначально здание планировали сдать в эксплуатацию в 2014 году. В мае 2021-го арбитражный суд передал права на достройку региональному Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства. Контракт на инженерно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации был заключён на 10,3 млн руб. с ООО «Институт Пермский Промстройпроект».

В ноябре 2023-го стало известно, что проектировщик обнаружил наличие крена здания с предельно-допустимыми значениями, которые указывают на развитие процессов деформации объекта. Точная причина не называлась. В правительстве в связи с этим принято решение не достраивать дом, а чтобы сократить срок восстановления прав дольщиков, в адрес Федерального фонда было направлено ходатайство о пересмотре способа восстановления с достройки на выплаты. В декабре того же года решение было принято. Как сообщают в минстрое, денежные компенсации выплачены 104 дольщикам, один человек не обратился.

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