Алёна Бронникова Долгострой на улице КИМ в Перми дал крен Риска обрушения нет Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми накренился шестнадцатиэтажный долгострой на ул. КИМ, 14. Жители микрорайона Рабочий посёлок обеспокоены его возможным обрушением.

«По результатам обследования проектировщик сделал выводы о наличии крена здания с предельно допустимыми значениями, которые указывают на развитие процессов деформации здания», — рассказали 59.ru в краевом Министерстве строительства.

В ведомстве точную причину пока назвать не могут, её получится определить только по результатам годового мониторинга здания и грунтов. На основании этих данных специалисты также составят план мероприятий по устранению проблемы. В целом ситуация может затянуться, однако риска обрушения, говорят в минстрое, сейчас нет.

В правительстве в связи с этим принято решение не достраивать дом и выплатить компенсации дольщикам. Затем объект планируется передать федеральному Фонду защиты прав дольщиков для реализации на торгах.

Дом на ул. КИМ, 14 возводило ООО «Инвестиционная компания «Город-строй». Здание планировали сдать в эксплуатацию в 2014 году. В 2019 году застройщик был признан банкротом.

В мае 2021 года Арбитражный суд Пермского края передал права на достройку дома региональному Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства. После заключения и регистрации договора передачи и акта приёма-передачи в Росреестре фонд объявил конкурс на проектирование объектов. Победителем стала компания ООО «Институт пермский Промстойпроект». Контракт на проведение инженерно-изыскательских работ и проектно-сметной документации был заключён на 10,3 млн руб.





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