Проблемный дом на ул. КИМ в Перми достроит региональный Фонд защиты прав дольщиков
Конкурс на проектирование будет объявлен после регистрации соответствующих документов в Росреестре
Арбитражный суд Пермского края передал права на достройку дома на ул. КИМ, 14 региональному Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства.
После заключения и регистрации договора передачи и акта приёма-передачи в Росреестре фонд сможет объявить конкурс на проектирование объектов.
После ввода 16-этажного дома в эксплуатацию 106 квартир будут переданы дольщикам, сообщает пресс-служба краевого правительства.
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