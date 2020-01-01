Проблемный дом на ул. КИМ в Перми достроит региональный Фонд защиты прав дольщиков Конкурс на проектирование будет объявлен после регистрации соответствующих документов в Росреестре Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба правительства Пермского края

Арбитражный суд Пермского края передал права на достройку дома на ул. КИМ, 14 региональному Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства.

После заключения и регистрации договора передачи и акта приёма-передачи в Росреестре фонд сможет объявить конкурс на проектирование объектов.

После ввода 16-этажного дома в эксплуатацию 106 квартир будут переданы дольщикам, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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