Константин Долгановский

Цены на продукты за месяц в Пермском крае снизились на 0,15%. Индекс потребительских цен в продовольственном секторе в апреле составил 99,85% к марту, без учёта цен на алкогольную продукцию — 99,69%. Об этом сообщает Пермьстат.

Сильнее всего подешевела плодовоовощная продукция — на 2,34%. Большее влияние на общую динамику оказали цены на сладкий перец (-15,83%) и огурцы (-14,56%). Подешевела большая часть фруктов и цитрусовых (от -0,3 до -3,8%). Но подорожали сухофрукты, яблоки и виноград (от +1,7 до +3,9%).

В пределах 5% также снизились цены на мясные субпродукты и полуфабрикаты, колбасы, кулинарные изделия из птицы и мясокопчёностей, рыбные консервы, творог, шоколад, мороженое, икру.

Вместе с тем, стоимость сахара выросла на 5,2%, баранины — на 3,6%, рыбы — на 2,6%. Также ощутимо подорожали овощные консервы — в пределах 1,9-2,8%, пряники — на 3,6%, зефир и пастила — на 3%.

Цены на продукцию общепита в апреле по сравнению с мартом увеличились на 0,5%.

