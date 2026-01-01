Управляющую компанию в Перми оштрафовали после падения снега на ребёнка Сумма составила 250 тысяч рублей

Прокуратура Пермского края

В Перми оштрафовали управляющую компанию ООО «Уральское качество» за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома на ул. Писарева, 28 в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщает краевая прокуратура.

В феврале на ребёнка с отлива окна лестничного марша на пятом этаже сошли снежно-ледяные образования. В результате инцидента ребёнок получил травмы. Районная прокуратура организовала проверку.

В отношении УК по результатам проверки было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Мировой суд 13 мая признал организацию виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в 250 тыс. руб.

Как писал ранее «Новый компаньон», в Пермском крае после обрушения на людей снега и льда в феврале было возбуждено три уголовных дела по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Инциденты произошли 15 февраля в Чусовом, где травмы получил малолетний ребёнок, и Перми — в Орджоникидзевском и Индустриальном районах, где пострадали мальчик-подросток и женщина.

