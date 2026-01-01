После обрушения на людей снега и льда в Прикамье возбуждено три уголовных дела Среди пострадавших есть дети Поделиться Твитнуть

По распоряжению главы СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина возбуждено три уголовных дела по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Поводом стали сразу несколько случаев травмирования людей из-за падения с крыш зданий снежных и ледяных масс. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, 15 февраля днем в Чусовом малолетний ребёнок получил серьезные телесные повреждения. Причиной стали снежные и ледяные глыбы, которые сошли с крыши дома по ул. Школьная. Пострадавшего ребёнка доставили в больницу, а следователь СК завёл уголовное дело.

В тот же день в Орджоникидзевском и Индустриальном районах Перми от схожих происшествий пострадали ещё двое: мальчик-подросток и женщина. Падение снега произошло на ул. Писарева и Чердынская. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Следователи районных отделов возбудили уголовные дела.

В процессе расследования дел следователи СК России оценят действия лиц, ответственных за содержание и уборку общедомового имущества, в результате халатности которых пермяки получили травмы.

Следственное управление обращается к жителям, управляющим компаниям и ТСЖ с призывом ответственно подходить к вопросу очистки зданий от снега и наледи, чтобы предотвратить возможные трагедии. Снежные массы и ледяные образования, скапливающиеся на карнизах, козырьках, балконах и лоджиях многоквартирных домов, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан. Ежегодно падение сосулек и льда с крыш приводит к тяжелым травмам и даже гибели людей, включая детей.

В СК по региону напомнили о распределении ответственности: собственники и арендаторы квартир отвечают за состояние балконов и оконных отливов. Управляющие организации обязаны своевременно проводить очистку кровель, козырьков подъездов и надворных построек от снега и льда, обеспечивая при этом безопасность окружающих.

Свою проверку организовала также прокуратура. Сотрудники ведомства проверят работу ответственных управляющих компаний, а тажке муниципальных чиновников, в чьи обязанности входит контроль вопросов благоустройства.

