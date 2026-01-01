Передачу полигона Софроны Пермскому регоператору ТКО рассмотрят в мае Законопроект вошёл в повестку пленарного заседания краевого парламента

Имущественный комплекс в Софронах Пермского округа краевые власти планируют передать Пермскому региональному оператору ТКО. Как сообщает телеграм-канал парламента Прикамья, соответствующий законопроект рассмотрят на пленарном заседании в мае.

«В Законодательное собрание поступил проект закона о внесении изменений в прогнозный план приватизации. Согласно документу, регион вносит в уставный капитал АО «Пермский региональный оператор ТКО» имущественный комплекс в Пермском округе (д. Софроны)», — рассказали в заксобрании.

По информации авторов законопроекта, решение связано с исполнением национального проекта «Экологическое благополучие» и созданием государственной инфраструктуры для обеспечения бесперебойного цикла обращения c ТКО.

Как писал «Новый компаньон», Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края подписало с АО «Пермский региональный оператор ТКО» концессионное соглашение о создании и эксплуатации экотехнопарка по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов в Софронах. Объём инвестиций в проект оценивается в более 4,8 млрд руб. с учётом банковских кредитов. Запуск комплекса ожидается в начале 2029 года.

