В пруду Прикамья 18 мая утонул мужчина Его личность была установлена

Константин Долгановский

В Прикамье 18 мая в Александровском пруду на территории Александровского округа утонул мужчина. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, информация о том, что из пруда извлекли тело, поступила в ведомство днём. Личность погибшего удалось установить.

«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю 18 мая в 12 часов 55 минут поступила информация о том, что из акватории пруда извлечён мужчина без признаков жизни. Личность установлена», — рассказали в ведомстве.

К месту происшествия прибыли пять человек личного состава Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и три единицы техники.

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на воде и дисциплины пребывания около водоёмов. Детей нельзя оставлять без присмотра. Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» (со стационарного телефона), «101», «112» (с мобильного).

Это уже не первый несчастный случай на воде в Прикамье в этом сезоне. Ранее стало известно, что 6 мая в пруду Китрюм в Куединском округе утонул мужчина. Его личность тоже была установлена.

