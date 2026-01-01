В Пермском крае в пруду утонул мужчина

Фото: ГУ МЧС РФ по Пермскому краю

Днём 6 мая в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о том, что в пруду Китрюм было найдено тело мужчины. Личность погибшего установлена.

На место происшествия были направлены пять сотрудников Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и две единицы техники.

О причинах гибели в ведомстве на рассказали, но призвали к соблюдению правил поведения на воде и дисциплины вблизи водоёмов.

В случае экстренной ситуации нужно звонить по номерам: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона. Все вызовы бесплатны.

