Жителей Пермского края предупреждают об аномальной жаре и грозах 19 мая Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителей Пермского края предупреждают об опасных и неблагоприятных метеорологических условиях 19 мая. Как сообщает региональное МЧС, во вторник ожидаются аномальная жара со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов и грозы.

В течение суток 19 мая на территории Прикамья прогнозируется переменная облачность, местами небольшой, а днём на севере — умеренный дождь. В отдельных районах в дневное время также пройдут грозы.

Ночью ветер будет южного направления 2-7 м/с с порывами местами до 8-13 м/с. Днём он изменит направление на западное — 5-10 м/с, при грозе порывы возможны до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +12…+17°С, в горах и низинах +7°С. Днём ожидается +27…+32°С, местами по северу +22°С.

В связи с высокой температурой воздуха местами по краю ожидается высокая пожарная опасность — IV класс. В ведомстве рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, быть аккуратными при разведении костров и огня, топке печей в банях. В случае обнаружения пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (с мобильного телефона), «01» (со стационарного), принять меры по эвакуации людей, при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью — меры по тушению пожара в начальной стадии.

Ранее «Новый компаньон» писал, что сохранение жары до +30°С ожидается до конца текущей недели. Осадков будет мало.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.