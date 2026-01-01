Аномальная жара до +32°С ожидается в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Пермский край на предстоящей неделе ожидает погода, характерная скорее для июля, чем для мая. По данным метеорологов, средненедельная температура воздуха превысит климатическую норму на 6-9 градусов. Наиболее значительные отклонения прогнозируются в центральных и южных районах края — на 8 градусов и выше, на севере и востоке — на 6-7 градусов. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

Причиной аномального тепла станет мощный блокирующий антициклон, который на прошлой неделе сформировался над Зауральем, а на текущей неделе сместится в сторону Поволжья. Воздушная масса из Средней Азии, поступившая по периферии антициклона, будет дополнительно прогреваться, обеспечивая устойчивую жаркую погоду.

В понедельник, 18 мая, сохранится малооблачная погода. Днем на большей части края +29…+31°С, в восточных районах до +27°С. В Перми возможен суточный рекорд тепла (текущий максимум +30,5°С установлен в 1955 году). На севере края не исключены локальные ливни с грозами.

Во вторник, 19 мая, пик жары придется на южную часть края и Пермь: днем ожидается +30…+32°С, также возможен температурный рекорд. На север начнет поступать более прохладный воздух, пройдут локальные ливни с грозами, при грозах порывы ветра до 20 м/с. Дневная температура на севере +27…+30°С, ночью +11…+16°С.

В среду, 20 мая, холодный фронт пройдет через Пермь в утренние часы, возможны ливни и грозы. Днем усиливается северный ветер, температура снижается: по краю +18…+23°С, на юге до +26°С, в Перми +21…+23°С. Грозы могут сместиться в южные районы. В Зауралье похолодает до +15°С.

В четверг, 21 мая, ночью под влиянием сместившегося с севера антициклона похолодает до +3…+8°С, на северо-востоке возможно до 0°С. Днем при малооблачной погоде воздух быстро прогреется до +19…+24°С. В Перми: ночью +5…+7°С, днем +22…+24°С.

В пятницу, 22 мая, сохранится влияние антициклона: малооблачно, без осадков. Характерен большой суточный ход температуры: ночью +4…+9°С, днем +24…+29°С. На востоке края в ночные часы возможно понижение до 0°С. В Перми: ночью +5…+7°С, днем +26…+28°С.

В выходные начнется разрушение антициклона, в южные районы края возможен вынос тропического воздуха. Температура днем по югу и в Перми вновь поднимется до +28…+30°С. Не исключены ливневые дожди и грозы.

В воскресенье на юге края возможно сохранение жары до +30°С, на севере жара менее вероятна. Ожидается влияние теплого сектора циклона, который затем сместится за Урал, затянув в тыловую часть холодный воздух — это может означать завершение периода аномального тепла.

На протяжении недели осадков ожидается мало. Они будут носить локальный характер: ливни с грозами вероятны во вторник на севере края, в среду — местами по югу, а также в выходные дни.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.