Глава Прикамья рассказал о строительстве крупных инфраструктурных объектов в Перми
В региональной столице возводят многофункциональную спортивную арену и реконструируют гостиницу
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход строительства и реконструкции нескольких крупных объектов в Перми. В частности, он оценил строительство многофункциональной «Пермь Арены».
По словам главы региона, на объекте ежедневно задействовано до 500 рабочих. Сейчас они завершают установку трибун, проводят инженерные сети, возводят стены и перегородки.
Ключевая задача до конца года — закрыть тепловой контур, чтобы приступить к внутренней отделке. Уже смонтирован первый тестовый участок облицовки, а фасад здания будет выполнен из панелей с уникальной динамической подсветкой.
Кроме того, Махонин проверил реконструкцию здания по ул. Окулова, 4. После завершения работ здесь откроется гостиница на 198 номеров. Особое внимание уделяется восстановлению исторического облика объекта: уже завершён монтаж кровли, оконных блоков и витражей, сейчас идёт установка внутренних перегородок.
