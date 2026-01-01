Глава Прикамья рассказал о строительстве крупных инфраструктурных объектов в Перми В региональной столице возводят многофункциональную спортивную арену и реконструируют гостиницу Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал ход строительства и реконструкции нескольких крупных объектов в Перми. В частности, он оценил строительство многофункциональной «Пермь Арены».

По словам главы региона, на объекте ежедневно задействовано до 500 рабочих. Сейчас они завершают установку трибун, проводят инженерные сети, возводят стены и перегородки.

Ключевая задача до конца года — закрыть тепловой контур, чтобы приступить к внутренней отделке. Уже смонтирован первый тестовый участок облицовки, а фасад здания будет выполнен из панелей с уникальной динамической подсветкой.

Кроме того, Махонин проверил реконструкцию здания по ул. Окулова, 4. После завершения работ здесь откроется гостиница на 198 номеров. Особое внимание уделяется восстановлению исторического облика объекта: уже завершён монтаж кровли, оконных блоков и витражей, сейчас идёт установка внутренних перегородок.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал , что фасад здания пансионата онкоцентра в Перми будет полностью завершён в мае. Сейчас на объекте завершается отделка. В отдельно стоящем здании пансионата рабочие установили лифты, витражные конструкции и двери, поклеены обои.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.