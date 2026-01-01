В Перми закрывается ЭкоЦентр «Разделяю сердцем»

В Перми с 23 мая прекращает работу ЭкоЦентр «Разделяю сердцем» (ул. Сакко и Ванцетти, 93а (м/р Ива). Пункт приёма вторсырья будет работать до 20:00 в свой последний день.

«Решение о закрытии проекта было принято после тщательного анализа его эффективности и устойчивости. Несмотря на положительные социальные результаты, достигнутые за время его реализации, возникли определённые трудности, которые сделали дальнейшее продолжение проекта нецелесообразным. Финансовые ограничения: отсутствие господдержки, высокие процентные ставки и, как следствие, недостаток средств для поддержания инфраструктуры сбора и переработки», — пояснили организаторы на странице в соцсетях.

Отметим, проект был направлен на повышение эффективности переработки отходов и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Как уточнили организаторы, за время работы ЭкоЦентра удалось:

— снизить количество отходов, отправляемых на полигоны;

— увеличить долю перерабатываемых материалов;

— сформировать экологическую культуру среди жителей м/р Ива.

Полученный опыт и знания основатели пунктов приёма отходов планируют использовать для разработки новых инициатив в сфере управления отходами. В планах — сосредоточиться на других проектах, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе.

Как ранее писал «Новый компаньон», пункты приёма отходов и вторичного сырья были открыты в рамках реализации большего экологического проекта администрации Перми и компании «Буматика» в 2018 году. Они получили название «Разделяю сердцем». По словам организаторов, это уникальный пример сотрудничества и объединения инициатив и ресурсов бизнеса, власти и активных граждан города. К реализации проекта привлекли известных экологических просветителей и творческих деятелей города. Концепцию проекта придумала жительница Перми Анна Жунёва, а визуальное решение — уличный художник Александр Жунёв.

В пунктах за деньги можно сдать макулатуру, в том числе картон, архивы, газеты; пластиковую тару и упаковку, а именно: ПЭТ-бутылки, ПНД-флаконы, стрейч-плёнка, ПВД-плёнка; пластик бытовой: вёдра, тазы, игрушки; стеклянную тару: коричневые и прозрачные банки и бутылки; алюминиевые банки; аккумуляторы; отработанные масла: моторное и трансмиссионное.

Бесплатно принимаются покрышки — до 4 шт. от 1 человека; орг- и бытовая техника; ртутьсодержащие лампы: энергосберегающие и люминесцентные — до 4 шт. от 1 человека; жестяные банки; полиэтиленовые пластиковые пакеты.

Сейчас в Перми работают два пункта приёма: на б. Гагарина 65/1 и ул. Сапфирной, 15.

