Завтра в Перми откроются сразу пять пунктов раздельного сбора мусора от проекта «Разделяю сердцем»

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Фото: пресс-служба компании

Завтра, 7 декабря, в пяти районах города откроются пункты приёма отходов и вторичного сырья в рамках реализации большего экологического проекта администрации Перми и компании «Буматика», получившего название «Разделяю сердцем». По словам организаторов, это уникальный пример сотрудничества и объединения инициатив и ресурсов бизнеса, власти и активных граждан города. К реализации проекта привлекли известных экологических просветителей и творческих деятелей города. Концепцию проекта придумала жительница Перми Анна Жунёва, а визуальное решение — уличный художник Александр Жунёв.

«Мы приглашаем горожан освоить практику раздельного сбора отходов и сделать её одной из простых привычек. Это позволит дать вторую (а иногда — и третью, и четвёртую!) жизнь вещам, которые обычно отправляются на свалку. Отправляя отходы в переработку, мы уменьшаем количество мусора на городских улицах и снижаем экологическую нагрузку на природу города. Разделение отходов — естественная практика современного разумного человека. Разделим ответственность за наше общее будущее — сердцем и руками!» — призывают организаторы. проекта.

Адреса пунктов:

1. Дзержинский район, ул. Строителей, 12;

2. Индустриальный район, ул. Свиязева, 58;

3. Кировский район, ул. Буксирная, 6;

4. Свердловский район, ул. Нейвинская, 14;

5. Мотовилихинский район, ул. Е. Пермяка, 31/3.

Режим работы: вторник — суббота с 10:00 до14:00

Что можно сдать в пунктах?

За деньги (вы продаёте отходы):

— макулатура, в том числе картон, архивы, газеты;

— пластиковая тара и упаковка, а именно: ПЭТ-бутылки, ПНД-флаконы, стрейч-плёнка, ПВД-плёнка;

— пластик бытовой: вёдра, тазы, игрушки;

— стеклянная тара: коричневые и прозрачные банки и бутылки;

— алюминиевые банки;

— аккумуляторы;

— отработанные масла: моторное и трансмиссионное.

Бесплатно:

— покрышки — до 4 шт. от 1 человека;

— орг- и бытовая техника;

— ртутьсодержащие лампы: энергосберегающие и люминесцентные — до 4 шт. от 1 человека;

— жестяные банки;

— полиэтиленовые пластиковые пакеты.

Подробности проекта можно узнать тут, а также на его страницах в социальных сетях Вконтакте, и Facebook.

Источник — пресс-служба ООО «Буматика»