Завтра в Перми откроются сразу пять пунктов раздельного сбора мусора от проекта «Разделяю сердцем»
Завтра, 7 декабря, в пяти районах города откроются пункты приёма отходов и вторичного сырья в рамках реализации большего экологического проекта администрации Перми и компании «Буматика», получившего название «Разделяю сердцем». По словам организаторов, это уникальный пример сотрудничества и объединения инициатив и ресурсов бизнеса, власти и активных граждан города. К реализации проекта привлекли известных экологических просветителей и творческих деятелей города. Концепцию проекта придумала жительница Перми Анна Жунёва, а визуальное решение — уличный художник Александр Жунёв.
«Мы приглашаем горожан освоить практику раздельного сбора отходов и сделать её одной из простых привычек. Это позволит дать вторую (а иногда — и третью, и четвёртую!) жизнь вещам, которые обычно отправляются на свалку. Отправляя отходы в переработку, мы уменьшаем количество мусора на городских улицах и снижаем экологическую нагрузку на природу города. Разделение отходов — естественная практика современного разумного человека. Разделим ответственность за наше общее будущее — сердцем и руками!» — призывают организаторы. проекта.
Адреса пунктов:
1. Дзержинский район, ул. Строителей, 12;
2. Индустриальный район, ул. Свиязева, 58;
3. Кировский район, ул. Буксирная, 6;
4. Свердловский район, ул. Нейвинская, 14;
5. Мотовилихинский район, ул. Е. Пермяка, 31/3.
Режим работы: вторник — суббота с 10:00 до14:00
Что можно сдать в пунктах?
За деньги (вы продаёте отходы):
— макулатура, в том числе картон, архивы, газеты;
— пластиковая тара и упаковка, а именно: ПЭТ-бутылки, ПНД-флаконы, стрейч-плёнка, ПВД-плёнка;
— пластик бытовой: вёдра, тазы, игрушки;
— стеклянная тара: коричневые и прозрачные банки и бутылки;
— алюминиевые банки;
— аккумуляторы;
— отработанные масла: моторное и трансмиссионное.
Бесплатно:
— покрышки — до 4 шт. от 1 человека;
— орг- и бытовая техника;
— ртутьсодержащие лампы: энергосберегающие и люминесцентные — до 4 шт. от 1 человека;
— жестяные банки;
— полиэтиленовые пластиковые пакеты.
Подробности проекта можно узнать тут, а также на его страницах в социальных сетях Вконтакте, и Facebook.
Источник — пресс-служба ООО «Буматика»