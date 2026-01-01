С начала 2025 года информаторам о незаконном граффити в Перми не заплатили ни копейки В минувшем году привлекли к ответственности более 800 граффитчиков-вандалов

Пресс-служба губернатора Пермского края

В мэрии рассказали, сколько было выплачено денег пермякам, которые сообщают о незаконном нанесении граффити на фасадах зданий. В соответствии с постановлением администрации Перми предусмотрена выплата денежного вознаграждения гражданам за содействие в выявлении лиц, которые рисуют незаконные граффити. Размер вознаграждения за раскрытие административного правонарушения — 15 тыс. руб.

«За 2025 год и с начала 2026 года указанное вознаграждение не выплачивалось, так как не поступали обращения от граждан», — рассказали «Новому компаньону» в городской администрации.

В то же время, за 2025 год за неправомерное нанесение граффити и неустранение в установленный срок неправомерно нанесенных граффити к административной ответственности привлечено 847 лиц, а сумма наложенных на них штрафов составила 11 717 тыс. руб.. За 4 месяца этого года привлекли к ответственности 161 вандала (сумма наложенных штрафов составила 3 268 тыс. руб.).

В мэрии напомнили, что для выплаты вознаграждения гражданин может обратиться в контрольный департамент администрации Перми с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими факт содействия в поимке граффитистов (подачи соответствующего заявления в полицию).

Как ранее писал «Новый компаньон», в апреле специалисты городской административно-технической инспекции (ГАТИ) выявили свыше 1,1 тыс. несанкционированных рисунков на фасадах зданий, на сооружениях и других конструкциях. Порядка 900 изображений уже удалены. Больше всего их оказалось в Свердловском районе.

А с начала года в Перми были выявлено более 2,8 тыс. подобных случаев, из которых свыше 2,2 тыс. изображений удалены. Чаще всего незаконные рисунки появляются на фасадах, трансформаторных будках, опорах освещения, заборах и гаражах.

