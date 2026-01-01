В апреле в Перми было устранено почти 900 незаконных граффити

Константин Долгановский

Городская административно-техническая инспекция (ГАТИ) проводит работу по выявлению и ликвидации незаконных рисунков на фасадах зданий, строений и сооружений в Перми. В апреле её сотрудники выявили более 1,1 тыс. таких изображений, из которых почти 900 были устранены.

Наибольшее количество незаконных граффити обнаружили в Свердловском районе — 251, из которых ликвидировали 176. В Дзержинском районе зафиксировали 186 изображений, устранили 147.

В Мотовилихинском районе выявили 166 незаконных рисунков, из которых ликвидировали 143. В Кировском районе обнаружили 133 изображения, устранили 91. В Ленинском районе зафиксировали 111 рисунков, ликвидировали 80. В Индустриальном районе обнаружили 109 незаконных рисунков, устранили 74. В Орджоникидзевском районе выявили 65 изображений, из которых ликвидировали 81.

С начала года в Перми зафиксировали более 2,8 тыс. незаконных рисунков, из которых более 2,2 тыс. были устранены.

Незаконные изображения чаще всего появлялись на фасадах зданий, трансформаторных будках, сетевых опорах, заборах и гаражах.

В мэрии напоминают, что за нанесение рисунков в неположенных местах предусмотрены штрафы до 5 до 100 тыс. руб.

