Спрос на гостевые дома в Перми вырос в два раза Интерес к загородному отдыху на майские праздники в целом вырос на 14% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

К майским праздникам 2026 года в Перми вырос интерес к загородному отдыху. В целом по сегменту домов, дач и коттеджей спрос вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при средней стоимости 13 тыс. руб. за ночь. Об этом сообщают аналитики платформы «Авито Путешествия»

Сильнее всего увеличился спрос на гостевые дома. Количество таких бронирований выросло в 2026 году в два раза. Спрос на аренду коттеджей и домов вырос на 11%.

Средняя стоимость проживания в гостевых домах Перми на майские праздники составила 11,5 тыс. руб. за ночь, в коттеджах — 20,8 тыс. руб. за ночь.

Ранее «Новый компаньон» писал, что дача и загородный отдых остаются наиболее популярными форматами майских каникул у жителей Перми. Из всех опрошенных 29% респондентов выбирали отдых на даче, 26% — дома, ещё 23% — поездки по стране.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.