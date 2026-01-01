На майские праздники 23% пермяков собираются в поездки по стране

Согласно исследованию «Авито Путешествий», дача и загородный отдых остаются наиболее популярными форматами майских каникул у жителей Перми: 29% опрошенных планируют провести выходные на даче, а 26% — дома. Поездки по стране выбирают 23% участников опроса, причём среди молодёжи (18-24 лет) этот показатель достигает 30%. Почти половина путешественников (48%) предпочитают отпуск продолжительностью от трёх дней.

Выбор жилья также зависит от формата поездки. 45% респондентов отдают предпочтение отелям, а 35% выбирают посуточную аренду квартир и апартаментов.

Наиболее популярным направлением остаётся отдых на природе без привязки к конкретному городу — горы, озёра и заповедники выбирают 42% опрошенных. На втором месте — крупные города России (32%), включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Калининград. Для тех, кто едет в мегаполисы, важными факторами становятся цена (58%) и близость к достопримечательностям или местам проведения мероприятий (46%). Ещё 26% рассматривают поездки в малые туристические города, такие как Суздаль, Тула и Кострома.

По данным платформы, в 2026 году среди популярных направлений для аренды квартир на майские праздники уверенно лидируют Казань, Санкт-Петербург, Волгоград, Москва и Нижний Новгород. Загородный отдых чаще всего выбирают в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Карелии и Татарстане.

В среднем по стране аренда квартиры на майские праздники обходится примерно в 5400 руб. в сутки, а отдых в загородном доме — около 13 200 руб. в сутки.

