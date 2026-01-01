Вторую часть работ обновления шоссе Космонавтов в Перми оценили в 2,5 млрд рублей Эти работы завершат в 2029 году

Константин Долгановский

На вторую часть работ в рамках первого этапа обновления ш. Космонавтов в Перми выделили 2,58 млрд руб. Заявки на участие в электронном конкурсе от подрядчиков принимаются до 4 июня. Победителя определят 9 июня.

Работы будут проводиться на участке от ул. Свиязева до моста через р. Мулянку включительно. Проект предполагает строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской.

Вторая часть работ заключается в реконструкции дорожного покрытия и расширения проезжей части, а также в обустройстве инженерных коммуникаций и пешеходных переходов. Завершение всех работ планируется 31 июля 2029 года.

Ранее подрядчиком по выполнению работ первой части первого этапа реконструкции ш. Космонавтов был выбран «Уралмостострой». Стоимость контракта составила 4,1 млрд руб. Работы в рамках этой части должны быть выполнены до 14 декабря 2028 года.

