В выходные жителей Прикамья ждёт жара до 30 градусов Возможны кратковременные грозы

Алёна Бронникова

В выходные 16 и 17 мая в Прикамье усилится волна тепла, жителей ждёт жара до +30°С. Антициклон над Казахстаном получит подкрепление с севера, воздушная масса по его периферии из Средней Азии поступает на Урал. Область повышенного давления сместится из района Новой Земли в Западную Сибирь и на юг, в связи с чем в Сибирь будет направлен заток холода, в Предуралье поступит тепло и распространится на север.

«В Пермском крае в выходные дни ожидается уменьшение облачности в сравнении с тем, что наблюдалось сегодня и вчера. Температура воздуха ночью +11…+16°С и днём +25…+30°С, в Перми ночью +13…+15°С и днем +27…+29°С (но в воскресенье чуть жарче, чем в субботу)», — сообщает проект «Опасные природные явления Пермского края».

При этом на северо-востоке 16 мая возможны кратковременные ливни и грозы, 17 мая они ожидаются на северо-западе региона. Пик наступившего потепления до +30°С в Перми ожидается в понедельник, 18 мая.

Ранее в краевом МЧС в связи с установившейся с 15 по 20 мая аномально жаркой погодой призвали жителей соблюдать повышенные меры пожарной безопасности, воздержаться от разведения костров в лесах и на приусадебных участках, быть осторожными при эксплуатации печей и не сжигать сухую траву и мусор на сельхозугодьях.

