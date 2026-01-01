Прикамцев предупредили об аномально жаркой погоде Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает: с 15 по 20 мая на территории края, включая город Пермь, ожидается опасное метеорологическое явление — аномально жаркая погода. Прогнозируется, что среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов и более.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей региона соблюдать повышенные меры пожарной безопасности.

Жителей просят воздержаться от разведения костров в лесах, парковых зонах и на приусадебных участках; соблюдать осторожность при эксплуатации печей в банях и частных домах; не сжигать сухую траву и мусор на сельхозугодьях.

Специалисты МЧС напоминают: в условиях сухой и жаркой природы природные пожары представляют особую угрозу для садоводческих товариществ, населённых пунктов и объектов инфраструктуры.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.