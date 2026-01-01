Приговор экс-директору пермской муниципальной УК остался в силе Людмила Осинцева признана виновной в присвоении и растрате крупной суммы

Людмила Осинцева / фото: ВЕТТА

Приговор экс-директору ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие «Городское коммунальное тепловое хозяйство» Людмиле Осинцевой остался в силе. Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию 15 мая.

Напомним, Людмила Осинцева с 2022 по 2024 годы заключила договор с ООО «Эверест», специально зарегистрированном её пособником Натальей Якубиной. После этого 16,7 млн руб. оказались на личных счетах обеих.

В феврале Свердловский районный суд Перми признал Осинцеву виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет условно с испытательным сроком пять лет, штрафом 500 тыс. руб. и лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере ЖКХ на два года. Якубину приговорили к четырём годам лишения свободы условно со штрафом 300 тыс. руб.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда не нашла оснований для смягчения наказания и оставила приговор суда первой инстанции без изменений, апелляционные жалобы защитника и осужденных — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционное определение может быть обжаловано кассации.

