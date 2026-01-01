На время велофеста в Перми закроют движение по улице Подлесной Открытие велосезона состоится 17 мая

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В Дзержинском районе временно закроют движение для всех видов транспорта по ул. Подлесной для проведения массового спортивного мероприятия «Пермский велофест». Согласно распоряжению краевого минтранса, ограничения введут с 16 по 17 мая.

Так, ограничения в виде запрета остановки и стоянки транспорта будут действовать на участке ул. Подлесной между улицами Куфонина и Гатчинской с 19 часов 16 мая до 17 часов 17 мая. Полностью движение будет запрещено на данном участке с 7 до 17 часов 17 мая.

Как писал ранее «Новый компаньон», «Пермский велофест» станет официальным открытием велосезона-2026 в региональном центре. Организаторы планируют собрать около 2 тыс. участников. Маршрут заезда пройдёт по ул. Подлесной, а стартовая площадка развернётся в парке культуры и отдыха «Балатово», рядом с остановочным комплексом «ПКиО «Балатово».

