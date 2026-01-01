Завершается регистрация на «Пермский велофест»

Константин Долгановский

17 мая в Перми состоится официальное открытие велосезона 2026 года — «Пермский велофест». Городской комитет по физической культуре и спорту приглашает жителей и гостей города присоединиться к празднику активного образа жизни.

Прием заявок на участие открыт до 15 мая включительно на официальном сайте мероприятия. Те, кто не успел зарегистрироваться онлайн, могут сделать это очно: 16 мая — в спортивной школе «Орленок» (ул. Сибирская, 47), а 17 мая — непосредственно на месте старта (доступна только регистрация на массовый заезд).

Организаторы планируют собрать около 2 000 участников. Маршрут проляжет по улице Подлесной, а стартовая площадка развернется в парке культуры и отдыха «Балатово» (ориентир — остановочный комплекс «ПКиО «Балатово»).

«Пермский велофест» задуман как масштабный праздник, направленный на поддержку массового спорта и популяризацию здорового образа жизни. В программе предусмотрены заезды для разных возрастных групп и уровней подготовки:

— заезд на беговелах — 150 м;

— детский заезд — 1 000 м;

— массовый и любительский заезды — 5 500 м;

— шоссейные гонки — 16 500 м и 33 000 м.

Подробная информация о правилах участия и требованиях к экипировке опубликована в официальной группе мероприятия «Пермский велофест».

Для отдельных категорий граждан предусмотрена льгота: участники специальной военной операции, их дети, а также ветераны боевых действий освобождаются от уплаты регистрационного взноса. При онлайн-регистрации необходимо выбрать в анкете соответствующую категорию — система автоматически применит 100% скидку. При получении стартового пакета потребуется предъявить оригинал документа, подтверждающего право на льготу.

